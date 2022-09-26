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Дидье Дешам оценил шансы Карима Бензема выиграть «Золотой мяч»

Дидье Дешам оценил шансы Карима Бензема выиграть «Золотой мяч»
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам надеется, что его соотечественник — форвард мадридского «Реала» Карим Бензема — выиграет «Золотой мяч».

«Надеюсь, что обладателем «Золотого мяча» будет Карим, потому что он заслуживает это за прошлый сезон с мадридским «Реалом». Он выиграл важные титулы с клубом, а также со сборной Франции, когда помог нам выиграть Лигу наций прошлой осенью», — приводит слова Дешама RMC Sport.

34-летний Бензема в минувшем сезоне-2021/2022 принял участие в 46 матчах за «Реал», в которых забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Французский форвард помог своей команде выиграть чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании.

Бензема был признан лучшим игроком в Европе по версии УЕФА, а также игроком сезона в «Реале». Бензема, кроме того, стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании прошлого сезона.

Видеообзор. Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эспаньолом» в чемпионате Испании:

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