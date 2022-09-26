Антуан Гризманн назвал причины поражения Франции от Дании в матче Лиги наций УЕФА

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн объяснил причины поражения национальной команды от Дании (0:2) в матче Лиги наций УЕФА.

«Это последовательный вопрос. Тренер хочет видеть в команде новых футболистов, а мы пытаемся найти решения. Во Франции не собираются говорить, что это вина изменений. Если мы не были хороши на угловых, то это вопрос менталитета. Мы должны выигрывать дуэли. Франция робела впереди, пропустили несколько финальных ходов. Но хорошо, что это произошло перед чемпионом мира.



Беспокоюсь ли я о результате? Совсем нет. У нас есть команда и тренер, которые ставят перед собой высокие цели. От нас самих зависит, чтобы всё было готово», — приводит слова Гризманна L'Equipe.

Видеообзор. Дания 2:0 Франция. Лига наций УЕФА:

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