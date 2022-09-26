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«Такой игре нет оправдания». Орельен Тчуамени — о матче Франции с Данией

«Такой игре нет оправдания». Орельен Тчуамени — о матче Франции с Данией
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Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал поражение команды от Дании (0:2) в матче Лиги наций УЕФА.

«Мы хотели выдать хороший старт, и то, что мы сделали, вы видите. Затем мы пропустили два мяча. У нас были попытки позже, но мы не выглядели хорошо. Такой игре нет оправдания.

Сутки назад всё шло хорошо. Мы только хорошо обыграли Австрию, но с Данией нам было не по себе. Посмотрим, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию», — приводит слова Тчуамени L'Equipe.

22-летний Тчуамени дебютировал за сборную Франции в сентябре 2021 года и провёл в футболке национальной команды 13 матчей (один гол).

Видеообзор. Лига наций УЕФА. Дания 2:0 Франция:

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