Кечинов: каждой сборной нужен тренер. Карпин для России — подходящая кандидатура

Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Соглашение с 53-летним специалистом истекает в конце календарного сезона.

«Конечно, есть смысл продлевать контракт с Карпиным. У нас есть национальная команда — она никуда не делась и не денется. Каждой сборной нужен тренер. Считаю, что Валерий Карпин для России — подходящая кандидатура», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи чемпионата мира – 2022, но не сыграла в них из-за бана со стороны ФИФА и УЕФА.