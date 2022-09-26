Кечинов: каждой сборной нужен тренер. Карпин для России — подходящая кандидатура
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов высказался о возможном продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Соглашение с 53-летним специалистом истекает в конце календарного сезона.
«Конечно, есть смысл продлевать контракт с Карпиным. У нас есть национальная команда — она никуда не делась и не денется. Каждой сборной нужен тренер. Считаю, что Валерий Карпин для России — подходящая кандидатура», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Валерий Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда вышла в стыковые матчи чемпионата мира – 2022, но не сыграла в них из-за бана со стороны ФИФА и УЕФА.
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