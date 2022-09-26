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Эрлинг Холанд раскрыл секрет своего успеха

Эрлинг Холанд раскрыл секрет своего успеха
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своём распорядке перед сном. Норвежский футболист носит специальные очки по вечерам, помогающие ему лучше спать. Они отфильтровывают синий свет от гаджетов и резкий свет от других устройств.

«Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать. Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета», — приводит слова Холанда The Sun.

Также 22-летний Холанд признался, что за два часа до сна отказывается от использования электронных устройств. Вероятно, такая методика помогает футболисту: Эрлинг забил 14 голов в 10 матчах за «Манчестер Сити».

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:

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