Эрлинг Холанд раскрыл секрет своего успеха

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о своём распорядке перед сном. Норвежский футболист носит специальные очки по вечерам, помогающие ему лучше спать. Они отфильтровывают синий свет от гаджетов и резкий свет от других устройств.

«Я ношу эти очки по вечерам. Они помогают мне глубже и лучше спать. Я вижу в этом ключ к повышению производительности хотя бы на несколько процентов. Это вопрос менталитета», — приводит слова Холанда The Sun.

Также 22-летний Холанд признался, что за два часа до сна отказывается от использования электронных устройств. Вероятно, такая методика помогает футболисту: Эрлинг забил 14 голов в 10 матчах за «Манчестер Сити».

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик: