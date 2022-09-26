Две жёлтые Алипа за минуту — в видеообзоре матча Лиги наций Азербайджан — Казахстан

25 сентября на стадионе «Далга Арена» в Баку проходил матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги С группы 3. Азербайджан принимал на своём поле Казахстан. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
Азербайджан разгромил Казахстан, Алип получил 2 жёлтые за минуту
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Счёт в матче был открыт на 66-й минуте защитником сборной Казахстана Александром Марочкиным. Спустя восемь минут Филип Озобич с паса Турала Байрамова увеличил преимущество своей команды. На 90+1-й минуте отличился Анатолий Нуриев. Отметим, что с 36-й минуты Казахстан играл в меньшинстве: сначала защитник «Зенита» Нуралы Алип получил жёлтую карточку за грубый подкат, а потом сразу же получил вторую за толчок соперника в грудь.
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