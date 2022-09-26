«Обычно я закрываю Клаудиньо». Денисов из «Спартака» креативно презентовал свой блог

Футболист «Спартака» Даниил Денисов создал свой телеграм-канал и в приветственном сообщении пошутил про Клаудиньо.
«Всем привет! Я игрок «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Денисов. На футбольном поле я обычно закрываю Клаудиньо, но в этот раз для разнообразия решил что-то открыть. И пусть это будет телеграм-канал.
Понимаю, что, возможно, сейчас не время для активности в Сети, но мне всё равно кажется, что общаться, поддерживать и слышать друг друга важно всегда. Хочу быть в контакте с вами: читать комментарии, мнения, рассказывать о себе и футболе. Ну что, поехали?» — написал Денисов в своём телеграм-канале.
В сезоне-2022/2023 Денисов провёл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
- 26 сентября 2022
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