Стал известен новый состав совета директоров «Спартака». Главой клуба назначен Матыцын

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын возглавил совет директоров «Спартака» и рассказал, кто вошёл в состав руководства московского клуба. Напомним, ранее совет директоров красно-белых возглавлял Леонид Федун, который покинул должность президента спустя 18 лет в «Спартаке».

«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При её реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как всё устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию — базу для последующих преобразований в «Спартаке». Коллегиальное управление будет осуществляться с учётом мнения авторитетных футбольных экспертов», — приводит слова Матыцына ТАСС.

22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента клуба, который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.