Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стал известен новый состав совета директоров «Спартака». Главой клуба назначен Матыцын

Стал известен новый состав совета директоров «Спартака». Главой клуба назначен Матыцын
Комментарии

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын возглавил совет директоров «Спартака» и рассказал, кто вошёл в состав руководства московского клуба. Напомним, ранее совет директоров красно-белых возглавлял Леонид Федун, который покинул должность президента спустя 18 лет в «Спартаке».

«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При её реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как всё устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления.

Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию — базу для последующих преобразований в «Спартаке». Коллегиальное управление будет осуществляться с учётом мнения авторитетных футбольных экспертов», — приводит слова Матыцына ТАСС.

22 августа 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента клуба, который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Как оценить старт Абаскаля в «Спартаке»? Пять тренеров начинали круче Как оценить старт Абаскаля в «Спартаке»? Пять тренеров начинали круче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022