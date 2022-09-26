«Барселоне» запретят использовать финансовые рычаги летом 2023 года

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас намерен запретить «Барселоне» прибегать к помощи так называемых «финансовых рычагов» в летнее трансферное окно 2023 года. Об этом сообщает Football Espana. Однако испанский клуб всё ещё хочет подписать в то время полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву.

Напомним, за прошедшее летнее трансферное окно «Барселоне» пришлось прибегать к помощи нескольких финансовых рычагов, чтобы уложиться в правила фэйр-плей, а также иметь возможность подписывать новичков.



Как работали финансовые рычаги «Барселоны»:



1) Получение определённой суммы сразу взамен на продажу прав от будущих доходов на определённое количество лет

2) Получение денег за частичную продажу прав на Barca Studios

Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:

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