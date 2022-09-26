Гаджиев рассказал, есть ли смысл продлевать контракт с Карпиным в сборной России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что есть смысл продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает. Правда, сейчас нагрузка лёгкая — особо серьёзной работы нет. Всё равно надо, чтобы сборная была, чтобы списки составлялись, чтобы команда периодически собиралась.
Все эти разговоры о том, зачем это надо — это детский сад, несерьёзные разговоры. Всё равно мы к этому придём: сегодня, завтра или послезавтра не имеет никакого значения. У нас сборная была тогда, когда мы вообще нигде не могли играть. Под видом «Динамо» играли с англичанами в 45-м. Всё повторяется, только на другом уровне», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 сентября 2022
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