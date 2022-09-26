Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гаджиев рассказал, есть ли смысл продлевать контракт с Карпиным в сборной России

Гаджиев рассказал, есть ли смысл продлевать контракт с Карпиным в сборной России
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев считает, что есть смысл продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Смысл продлевать контракт с Карпиным есть. Он хорошо работает. Правда, сейчас нагрузка лёгкая — особо серьёзной работы нет. Всё равно надо, чтобы сборная была, чтобы списки составлялись, чтобы команда периодически собиралась.

Все эти разговоры о том, зачем это надо — это детский сад, несерьёзные разговоры. Всё равно мы к этому придём: сегодня, завтра или послезавтра не имеет никакого значения. У нас сборная была тогда, когда мы вообще нигде не могли играть. Под видом «Динамо» играли с англичанами в 45-м. Всё повторяется, только на другом уровне», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Россия может сыграть со сборной легионеров РПЛ. Вот примерный состав соперника Карпина Россия может сыграть со сборной легионеров РПЛ. Вот примерный состав соперника Карпина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022