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Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в ижевской школе

Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в ижевской школе
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Пресс-служба сборной России выразила соболезнования семьям жертв трагедии, произошедшей сегодня, 26 сентября, в одной из школ Ижевска.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших во время стрельбы в ижевской школе №88. Скорбим», — написала пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале, прикрепив фото горящей свечи на чёрном фоне.

Напомним, несколькими часами ранее стали поступать сообщения о стрельбе в одной из школ Ижевска. Сообщалось, что неизвестный проник в учебное заведение и открыл стрельбу по детям и сотрудникам школы. По информации разных источников, в результате стрельбы в ижевской школе погибло от 8 до 13 человек, большая часть из которых — дети. Также СМИ сообщают о более чем 20 раненых.

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