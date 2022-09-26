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В «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию

В «Спартаке» увеличат бюджет на зимнюю трансферную кампанию
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Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, возглавивший совет директоров «Спартака», заявил, что финансирование зимней трансферной кампании красно-белых будет увеличено.

«Будет ли увеличен бюджет на зимние трансферы? Унаследованный бюджет на 2022–2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.

С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утвержден новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», — приводит слова Матыцына ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что новым спортивным директором «Спартака» стал британец Пол Эшуорт. Летом 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций московского клуба.

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