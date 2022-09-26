Мостовой — об Эшуорте: делают так, чтобы люди перестали болеть за «Спартак»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».

«Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. «Спартак» опять идёт не футбольным путём. Всё в футболе происходит, потому что кто-то с кем-то знаком. С играми там мало что связано. Я не знаю, где был Эшуорт до этого.



Кто работал видеоаналитиком, другой работал видеооператором, третий работал бухгалтером — и все в «Спартак» на высокие должности. Такое ощущение, что они делают так, чтобы люди перестали болеть за «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, англичанин в середине «нулевых» работал в «Ростове».