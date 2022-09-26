Мостовой — об Эшуорте: делают так, чтобы люди перестали болеть за «Спартак»
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Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал назначение Пола Эшуорта на пост спортивного директора «Спартака».
«Я не знаю, кто это, как они все попадают и пролезают в футбол. «Спартак» опять идёт не футбольным путём. Всё в футболе происходит, потому что кто-то с кем-то знаком. С играми там мало что связано. Я не знаю, где был Эшуорт до этого.
Кто работал видеоаналитиком, другой работал видеооператором, третий работал бухгалтером — и все в «Спартак» на высокие должности. Такое ощущение, что они делают так, чтобы люди перестали болеть за «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, англичанин в середине «нулевых» работал в «Ростове».
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