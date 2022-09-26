Видеообзор матча Лиги наций Словакия — Беларусь
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Вчера, 25 сентября, на стадионе «ТСЦ Арена» в Бачка-Топола (Сербия) проходил матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Лиги С группы 3. Встречались сборные Словакии и Беларуси. Игра завершилась с ничейным счётом 1:1.
Беларусь упустила победу над Словакией в матче Лиге наций. Видеообзор:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
Счёт в матче был открыт на 45-й минуте: Иван Бахар отличился с паса Владислава Малькевича. На 65-й сборная Словакии сравняла счёт: гол на свой счёт записал Адам Зреляк, ему отдал передачу Давид Ганцко. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.
Словакия набрала семь очков и продолжает идти в турнирной таблице на третьем месте. Беларусь (3) — последняя.
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