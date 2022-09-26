«Не могу молчать, даже если выгонят из сборной». Азмун отреагировал на протесты в Иране

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», отреагировал на массовые протесты в Иране. Напомним, общественные волнения в государстве возникли после смерти 22-летней девушки, которую арестовали за «неправильное ношение хиджаба». Иранские СМИ сообщали, что спустя два часа после ареста девушка была доставлена в больницу с множественными следами избиений и пыток. Позже девушка скончалась, а местная полиция до сих пор отрицает факт физического насилия.

«По правилам федерации я не должен ничего говорить до окончания сборов, но я не могу больше молчать. Если меня выгонят из сборной, эта жертва не стоит даже волоса с головы иранской женщины. Стыд на головы тех, кто так легко убивает людей. Вечная любовь женщинам Ирана», — написал Азмун в своих соцсетях.

Напомним, Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года.