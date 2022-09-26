«Не могу молчать, даже если выгонят из сборной». Азмун отреагировал на протесты в Иране

Нападающий «Байера» Сердар Азмун, ранее выступавший за «Зенит», отреагировал на массовые протесты в Иране. Напомним, общественные волнения в государстве возникли после смерти 22-летней девушки, которую арестовали за «неправильное ношение хиджаба». Иранские СМИ сообщали, что спустя два часа после ареста девушка была доставлена в больницу с множественными следами избиений и пыток. Позже девушка скончалась, а местная полиция до сих пор отрицает факт физического насилия.
«По правилам федерации я не должен ничего говорить до окончания сборов, но я не могу больше молчать. Если меня выгонят из сборной, эта жертва не стоит даже волоса с головы иранской женщины. Стыд на головы тех, кто так легко убивает людей. Вечная любовь женщинам Ирана», — написал Азмун в своих соцсетях.
Напомним, Азмун перешёл из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года.
- 26 сентября 2022
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:21
-
14:06
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:44
-
13:32
-
13:32
-
13:27
-
13:24
-
13:16
-
13:06
-
13:00
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:27
-
12:23
-
12:19
-
12:06
-
12:04
-
11:54
-
11:35
-
11:29
-
11:27
-
11:18
-
11:07
-
11:07
-
11:05
-
10:34