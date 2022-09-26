«Челси» и «Арсенал» отказались от подписания Пау Торреса после требований «Вильярреала»

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес в летнее трансферное окно мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Футболистом интересовались «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», однако клубы отказались от подписания испанского защитника из-за требований «Вильярреала» выплатить € 45 млн за его переход. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
25-летний Торрес выступает за «Вильярреал» с 2014 года, он является воспитанником этой команды. В нынешнем сезоне защитник сборной Испании принял участие в восьми матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Вильярреал» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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