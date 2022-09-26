Стало известно, кто порекомендовал «Лукойлу» назначить Эшуорта спортдиректором «Спартака»

Назначить Пола Эшуорта спортивным директором «Спартака» «Лукойлу» порекомендовал вице-президент «Сбербанка» Александр Базаров. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый ситуацией.



Базаров познакомился с Эшуортом во время аудита «Спартака» со стороны City Football Group.

Отметим, что британский функционер уже имеет опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера донской команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором казахстанской «Астаны» и тренировал несколько клубов из Латвии.