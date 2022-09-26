«Уотфорд» объявил о назначении экс-тренера «Локомотива» Славена Билича

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Славен Билич подписал контракт на 1,5 года с клубом Чемпионшипа «Уотфордом». Об этом сообщает официальный сайт команды.
54-летний Билич работает тренером с 2001 года. Его первой командой был «Хайдук», после он тренировал молодёжную сборную Хорватии, а с 2006-го по 2012-й — первую сборную Хорватии. Весь следующий сезон Билич был главным тренером московского «Локомотива». После этого специалист был главным тренером «Бешикташа», «Вест Хэма», «Аль-Иттихада» и «Вест Бромвича». С января 2021-го по январь 2022 года Билич тренировал китайский клуб «Бейцзин Гоань».
«Уотфорд» набрал 14 очков в 10 матчах английского Чемпионшипа и занимает в турнирной таблице 10-е место. В следующем туре команда сыграет в гостях со «Сток Сити».
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании. Видеоролик:
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