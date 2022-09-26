«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора
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Футбольный клуб «Химки» на своём официальном сайте объявил о назначении Анара Мамедова на должность спортивного директора. Отмечается, что с января 2022 года Мамедов работал на позиции заместителя руководителя селекционного отдела подмосковного клуба.
«Желаем Анару Азеровичу успехов в новой должности!» — написала пресс-служба «Химок».
Напомним, около недели назад бывший заместитель министра спорта Московской области Николай Оленев стал генеральным директором «Химок». Позже подмосковный клуб объявил о назначении Хасана Джиоева на пост начальника главной команды красно-чёрных.
«Химки» набрали восемь очков в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны «Зенит» (26).
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