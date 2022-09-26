Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора

«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора
Комментарии

Футбольный клуб «Химки» на своём официальном сайте объявил о назначении Анара Мамедова на должность спортивного директора. Отмечается, что с января 2022 года Мамедов работал на позиции заместителя руководителя селекционного отдела подмосковного клуба.

«Желаем Анару Азеровичу успехов в новой должности!» — написала пресс-служба «Химок».

Напомним, около недели назад бывший заместитель министра спорта Московской области Николай Оленев стал генеральным директором «Химок». Позже подмосковный клуб объявил о назначении Хасана Джиоева на пост начальника главной команды красно-чёрных.

«Химки» набрали восемь очков в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны «Зенит» (26).

Новость по теме
«Химки» объявили о назначении Хасана Джиоева на должность начальника команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022