«Химки» объявили о назначении нового спортивного директора

Футбольный клуб «Химки» на своём официальном сайте объявил о назначении Анара Мамедова на должность спортивного директора. Отмечается, что с января 2022 года Мамедов работал на позиции заместителя руководителя селекционного отдела подмосковного клуба.

«Желаем Анару Азеровичу успехов в новой должности!» — написала пресс-служба «Химок».

Напомним, около недели назад бывший заместитель министра спорта Московской области Николай Оленев стал генеральным директором «Химок». Позже подмосковный клуб объявил о назначении Хасана Джиоева на пост начальника главной команды красно-чёрных.

«Химки» набрали восемь очков в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и занимают 13-е место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате страны «Зенит» (26).