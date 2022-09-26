Карпин рассказал о разговоре с Фёдором Смоловым, не попавшим в заявку сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с нападающим московского «Динамо», Фёдором Смоловым, который оказался вне заявки команды на товарищескую встречу с Киргизией, а также о том, что вне состава оказались игроки старше 30 лет.

«Было публично сказано о том, почему мы не вызываем тех, кому больше 30. Это в целом выбор тренерского штаба — кого вызывать, кого нет. Федя Смолов сам написал: «Георгич, как дела? Сбор будет, нет?» С ним пообщались. Сказал, что всё понимает и это правильно. Мы общаемся, в принципе. Я пишу после игр, он может написать. Это общение было до того, как объявили список. Со многими ли футболистами так общаюсь? Со многими. С кем-то чаще, с кем-то реже — если происходят какие-то события в футбольной жизни», — сказал Карпин в интервью с «РБ Спорт».

Напомним, товарищеская встреча с Киргизией стала для сборной России первой за последний год. Подопечные Валерия Карпина одержали волевую победу со счётом 2:1.