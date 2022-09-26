Валерий Карпин рассказал, о чём мечтает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей мечте, а также признался, что до сих пор не чувствует уверенности в проведении товарищеского матча с национальной командой Ирана.



«Мечтаю, чтобы была определённость по поводу будущего. Всех и всего. Матч с Ираном? В том-то и дело, что всё ок, готов, вроде бы подписано. Но у вас есть уверенность, что матч состоится? У меня — нет. Не из-за федерации футбола стран, а про другие факторы. Есть вещи поважнее нашей игры», — приводит слова Карпина «РБ Спорт».



Напомним, проведение товарищеской встречи сборных России и Ирана намечено на ноябрь текущего года. Ранее исполняющий обязанности генерального секретаря РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможную отмену товарищеского матча сборных России и Боснии и Герцеговины. Он признал, что боснийская сторона может отменить матч.

Новость по теме Карпин рассказал о реакции игроков сборной России на вопросы погранконтроля о мобилизации