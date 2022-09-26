Кечинов: назначение Эшуорта мне непонятно. Артём Ребров мог бы реализовать себя спортдиром

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

«Не знаю, почему «Спартак» решил взять человека с неоднозначной репутацией — для меня это вопрос. Я вообще ничего не знаю про этого человека. Слышал, что он работал в «Ростове», но не более. В такое время назначать какого-то иностранного спортивного директора неправильно, на мой вкус.



Говорили, что спортивным директором может стать Ребров. При доверии он мог бы реализовать себя на этой должности. Но опять какое-то непонятное назначение. Будем смотреть. Сейчас сложно привезти каких-то нормальных футболистов из Европы, поэтому мне абсолютно непонятно это назначение», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.