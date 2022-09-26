Баженов: Эшуорт устроил «Спартак» своей компетенцией. Не смущает, что взяли иностранца

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о назначении британского специалиста Пола Эшуорта на должность спортивного директора красно-белых.

«Видимо, были какие-то основания взять Эшуорта. Не просто же так, с бухты-барахты принимают решения. Он устроил «Спартак» своей компетенцией. По крайней мере, логика такая, надеюсь. Как можно дать оценку человеку, который ещё ничего не начал делать? У нас каждый человек имеет право высказать своё мнение. Меня вообще не смущает, что взяли иностранца», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, у Эшуорта уже есть опыт работы в России. В 2005 году он занимал пост спортивного директора «Ростова». В двух матчах Эшуорт даже был исполняющим обязанности главного тренера донской команды вместо проходившего курс лечения Геннадия Стёпушкина. Также он работал скаутом британского «Брайтон энд Хоув Альбион», был исполнительным директором казахстанской «Астаны» и тренировал несколько клубов из Латвии.