Месси: с Неймаром знаем друг друга наизусть, но Мбаппе — совсем другой игрок

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своих звёздных партнёрах в атаке — Неймаре, с которым ранее он выступал в «Барселоне», и Килиане Мбаппе.
«С Неем [Неймаром] мы знаем друг друга наизусть, нам очень нравилось играть вместе. Я хотел бы подольше играть с ним в «Барсе». Теперь жизнь снова свела нас — на этот раз в Париже. Мы счастливы быть вместе, мне нравится и играть с ним, и находиться рядом в повседневной жизни. Но Килиан [Мбаппе] — совсем другой игрок, превосходный в ситуациях один на один. Он словно из космоса — быстрый, результативный. Килиан — крайне разносторонний игрок и уже много лет это доказывает. В ближайшие годы он наверняка будет одним из лучших», — цитирует слова Месси портал Ole.
Лига наций. Франция — Австрия. 1:0, Килиан Мбаппе:
Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 26 сентября 2022
-
19:31
-
19:30
-
19:16
-
19:15
-
19:04
-
18:55
-
18:50
-
18:49
-
18:20
-
18:19
-
18:07
-
18:00
-
17:47
-
17:41
-
17:28
-
17:25
-
17:15
-
16:52
-
16:50
-
16:44
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
15:38
-
15:34
-
15:27
-
15:22
-
15:16
-
15:14
-
14:55
-
14:50
-
14:40
-
14:28
-
14:23
-
14:21