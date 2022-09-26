Месси: с Неймаром знаем друг друга наизусть, но Мбаппе — совсем другой игрок

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своих звёздных партнёрах в атаке — Неймаре, с которым ранее он выступал в «Барселоне», и Килиане Мбаппе.

«С Неем [Неймаром] мы знаем друг друга наизусть, нам очень нравилось играть вместе. Я хотел бы подольше играть с ним в «Барсе». Теперь жизнь снова свела нас — на этот раз в Париже. Мы счастливы быть вместе, мне нравится и играть с ним, и находиться рядом в повседневной жизни. Но Килиан [Мбаппе] — совсем другой игрок, превосходный в ситуациях один на один. Он словно из космоса — быстрый, результативный. Килиан — крайне разносторонний игрок и уже много лет это доказывает. В ближайшие годы он наверняка будет одним из лучших», — цитирует слова Месси портал Ole.

Лига наций. Франция — Австрия. 1:0, Килиан Мбаппе:

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