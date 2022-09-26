Скалони: при мне Месси всегда будет играть в сборной Аргентины. У него особый случай
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси гарантировано место в национальной команде.
«Он всегда хочет играть, и пока я являюсь тренером сборной, он всегда будет играть, в этом нет сомнений. Если ничего не произойдёт, он всегда будет на поле и будет выступать. У него особый случай, все это понимают. Месси в порядке, он счастлив и хорошо играет. Он в команде, которая, как мне кажется, научилась его понимать. Думаю, Лионель сделал шаг вперёд в «ПСЖ». На него приятно смотреть», — приводит слова Скалони TyC Sports.
В нынешнем сезоне Месси принял участие в восьми матчах французской Лиги 1, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.
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