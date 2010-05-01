Роналду: ди Мария вполне готов к выступлениям за "Реал"

Футболист мадридского «Реала» Криштиану Роналду заявил в интервью португальской газете O Jogo, что игрок лиссабонской «Бенфики» Анхель ди Мария готов к тому, чтобы выступать в «Королевском клубе».
Роналду считает, что игрок сборной Аргентины обладает соответствующими футбольными достоинствами для выступления в испанском гранде.
«Ди Мария провёл отличный сезон и является прекрасным футболистом. Любая команда была бы рада иметь в своём составе такого футболиста. Я знаю, что за ним охотятся многие клубы, однако лишь он знает своё будущее», — сказал Роналду.
Напомним, что руководство и тренерский штаб «Королевского клуба» всерьёз рассматривают кандидатуру игрока после недавнего скандала, разгоревшегося вокруг футболиста мюнхенской «Баварии» Франка Рибери и некоторых его партнёров по сборной Франции. В связи с этим «Реал» рассматривает кандидатуру ди Марии как альтернативу игроку сборной Франции.
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