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Карпин — о матче с Киргизией: не хватило сыгранности

Карпин — о матче с Киргизией: не хватило сыгранности
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал значение товарищеской встречи со сборной Киргизии, в котором его подопечные победили со счётом 2:1.

«Было очень полезно и правильно — провести этот матч. Мы играли таймы разными составами, посмотрели много новичков, увидели то, как они воспринимают и впитывают информацию. Это очень полезно. Можно было выпустить другой состав, условно основной, на 75-90 минут – и счет мог быть крупнее. Но чего бы мы этим добились? Выиграли бы, допустим 3:1 или 4:1. Какая была бы польза от игры? Сейчас посмотрели новичков. Важно и то, чтобы футболисты вернулись в клубы без травм — впереди ещё много игр.

По игре наши футболисты были не лучше соперника? Не хватило сыгранности. Второй тайм в Бишкеке, наверное, понравился всем больше. Потому что связки более отлажены», — сказал Карпин в интервью для «РБ Спорт».

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