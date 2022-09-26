Арьен Роббен: через пять лет могу быть главным тренером или менеджером в супермаркете

38-летний известный бывший нидерландский футболист Арьен Роббен рассказал о дальнейших планах.
«Моя жена работает два дня в неделю, так что на два дня приходится становится домработницей. Что касается работы с молодёжной командой «Би Кейк» U15, приятно быть вовлечённым в игру таким образом.
В итоге, я всё равно снова что-то сделаю. Пока я наслаждаюсь своей нынешней деятельность и думаю, что этого достаточно. Возможно, через пять лет я буду главным тренером или техническим директором, а может быть, буду менеджером в супермаркете», — приводит слова Роббена De Telegraaf.
Напомним, Роббен является воспитанником «Гронингена». Он известен по выступлениям за ПСВ, лондонский «Челси», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию». В 2019 году Роббен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному «Гронингену», испытывающему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, после чего прекратил выступления во второй раз.
- 26 сентября 2022
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