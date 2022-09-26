Месси: победить в Лиге чемпионов невероятно сложно

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал о главной цели парижской команды на этот сезон.

«Цель, очевидно, всем известна… «ПСЖ» давно хотел выиграть Лигу чемпионов. У нас было два отличных матча против «Реала», в которых мы пропустили голы из-за некоторых мелких ошибок. Сейчас нетипичный год с чемпионатом мира посреди сезона, но главная цель «ПСЖ» — пройти групповой этап в Лиге чемпионов. Победить в этом соревновании невероятно сложно, потому что лучшая команда не всегда выигрывает, и любая мелкая ошибка может лишить вас заслуженной победы. Но мы готовимся, когда наступит этот сложный период, чтобы к тому моменту быть на пике своей формы", — цитирует слова Месси портал Ole.

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