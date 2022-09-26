Карпин — о целях сборной России: готовимся к ЧМ-2026

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о том, что товарищеская встреча с Киргизией не будет внесена в реестр ФИФА, а также рассказал о целях национальной команды.

«Знал ли я о том, что встреча не будет занесена в реестр ФИФА из-за большого количества замен? Да. И даже попросил о таком формате, настаивал на таком формате. Самое главное — просмотреть новичков, и чтобы никто не получил травмы, в том числе и поэтому играли по 45 минут. Если бы выпустили условно основной состав и потом на 15-20 минут новичков — это не просмотр, это вообще другой футбол. Когда клубы играют на сборах смешанными составами, эта информация больше для тренеров. Понятно, что болельщику хочется победы 5:0, но кто-то бы радовался, кто-то кричал: «Ну выиграли, и что?»

Готовимся ли мы к чемпионату мира — 2026? Готовиться к Евро-2024 смысла, наверное, нет, хотя всё в жизни бывает. Готовиться к ЧМ-2026 — мы это и делаем. Является ли перспективой выбранный состав на 2026 год? За год могут появиться 5-8 новых футболистов", — сказал Карпин в интервью «РБ Спорт».