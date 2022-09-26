Месси — о перспективах сборной Аргентины на ЧМ-2022: будем бороться с любым соперником

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о провале своей национальной команды на прошлом чемпионате мира в 2018 году, а также высказался о перспективах на предстоящий турнир в Катаре.
«Групповой этап — это всегда сложно. На прошлом чемпионате мира было много разговоров, что у нас проходная группа, и мы уже думали о том, с кем можем встретиться дальше, а в итоге всё вышло не так, как мы ожидали. Мы сыграли первую встречу вничью, уступили Хорватии и с трудом вышли в 1/8 финала. В этом году у нас очень сложная группа, мы это понимаем. Очень важно начать с победы в первой игре, потому что три очка дают душевное спокойствие и позволяют смотреть на следующую по-другому.
Аргентина готова встретиться с кем угодно. Нам совершенно ясно, что надо делать в каждой игре. Тренерский штаб очень хорошо готовится к встречам, которые мы будем играть, независимо от соперника. В последнее время мы играем лучше, с большей лёгкостью, у нас больше понимания друг с другом, потому что давно играем вместе. И цель состоит в том, чтобы продолжать идти по этому пути, попробовать лучше выступить на Кубке мира. Мы знаем, что турнир очень сложен, мелкие ошибки могут привести к вылету из соревнования. Но у нас национальная команда, готовая к соревнованиям, и мы будем бороться с любым соперником», — цитирует слова Месси портал Ole.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке:
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