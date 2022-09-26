Карпин: нет времени думать о новом контракте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном продлении контракта на должность наставника национальной команды.
«Самое последнее, о чём сейчас думаю — о продлении контракта. Если бы я работал только в сборной, наверное, что-то бы думал. Сейчас у меня просто нет времени. Вчера вернулись из Бишкека — 4 часа летели, 15 часов ехали на автобусе, потом тренировка «Ростова», потом игры в Грозном и Питере. У меня нет времени, чтобы думать о контракте, о том, что будет в ноябре-декабре. Мы не знаем, что с нами будет завтра, а вы говорите про декабрь.
Интересна ли мне работа в сборной? Да. Учитывая ещё и то, что есть клубная работа», — сказал Карпин в интервью для «РБ Спорт».
Напомним, несколько дней назад состоялась товарищеская встреча сборной России с командой Киргизии. Подопечные Валерия Карпина одержали победу в матче со счётом 2:1. В составе российской сборной отличились Александр Соболев и Даниил Уткин, а за Киргизию забил Алимардон Шукуров.
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