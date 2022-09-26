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Радимов: Карпин не много задействован в сборной России. Смысл продлевать контракт есть

Радимов: Карпин не много задействован в сборной России. Смысл продлевать контракт есть
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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

«Каждый справляется со своей работой, сборная играла хорошо. Матч с киргизами не беру, это был просмотровой матч. Совмещение вредит? Встречный вопрос: а сборная будет? С кем играть-то? С киргизами?

Карпин не много задействован сейчас. Игр будет немного, все товарищеские. Думаю, что смысл продлевать контракт есть», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, недавно сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Кыргызстана. Игра завершилась победой россиян со счётом 2:1. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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