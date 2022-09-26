Луис Энрике — о сборной Португалии: вся команда хороша, не только Роналду

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о матче с Португалией в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА.

«Это финал, именно так мы собираемся подойти к этой встрече. Хорошо, что у нас есть разные варианты развития турнирного положения. Для нас привилегия — рискнуть против такой сильной команды. В футболе не нужно никого бояться. Но если говорить об их игроках, то хороша вся команда [Португалия], не только Криштиану [Роналду]. Они одни из фаворитов, как и Испания. Мы уже играли с ними вничью в прошлый раз. Думаю, если бы это был боксёрский поединок, мы бы выиграли по очкам», — цитирует слова Энрике издание Sport.es.

Матч сборных Испании и Португалии состоится 27 сентября. Победитель этой встречи займёт 1-е место Группы 2 Лиги А и отправится в «финал четырёх» турнира.

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