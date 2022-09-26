Защитник «Барселоны» Араухо согласился на операцию. Он рискует пропустить ЧМ в Катаре

Уругвайский центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо согласился провести операцию из-за разрыва сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра. Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, медицинская процедура состоится в среду в Финляндии, после неё будет составлено ещё одно медзаключение.
Араухо получил травму в расположении сборной Уругвая, когда команда в рамках товарищеской встречи встречалась с Ираном. Защитник повредил ногу уже на пятой минуте матча, после чего покинул поле. О точных сроках восстановления не сообщается, но ожидается, что футболист может пропустить чемпионат мира в Катаре, который начнётся 20 ноября.
Напомним, кроме Араухо, травмы в расположениях сборных получили несколько других футболистов «Барселоны»: Френки де Йонг, Мемфис Депай, Жюль Кунде и Усман Дембеле.
Араухо («Барселона») выносит мяч с ленточки ворот гостей:
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