Баженов — о деле Ларина: склонен верить людям, которые говорят — он невиновен
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Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о суде над Николаем Лариным — бывшим руководителем футбольной академии «Чертаново». Приговор по делу функционера будет вынесен завтра, 27 сентября.
«То, что, скорее всего, человек хотел сделать максимально для спорта и развития «Чертаново» — это факт. При нём «Чертаново» было флагманом российского футбола. До сих пор играют много воспитанников. Заслуживает он наказания или нет — я не знаю.
Я склонен верить людям, которые говорят — он невиновен. Надеюсь, возьмут в расчёт его мотивы, потому что это очень важный момент. Мотивы установили — это была не нажива, а желание развивать футбол», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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