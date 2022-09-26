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Воспитанник «Чертаново»: сажать Ларина — полный бред. Молю бога на условное наказание

Воспитанник «Чертаново»: сажать Ларина — полный бред. Молю бога на условное наказание
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Воспитанник «Чертаново» Илья Молтенинов высказался о суде над Николаем Лариным — бывшим руководителем футбольной академии «Чертаново». Приговор по делу функционера будет вынесен завтра, 27 сентября.

«Я был на одном из заседаний по делу Николая Ларина. Для меня стало шоком, что сторона обвинения запросила для него четыре года и четыре месяца лишения свободы. Для каждого футболиста, который воспитывался в «Чертаново», ситуация вокруг Николая Юрьевича Ларина — просто страшный сон. Я молю бога на условное наказание. Хочется, чтобы он продолжил работать в российском футболе.

Сажать Ларина — полный бред. Я в последнее время видел много обращений от известных людей в телеграм-каналах: скажу честно — некоторые стали неожиданностью. Тот же Василий Уткин поддержал Ларина. Да и очень много людей выражают ему свою поддержку. Все и всё понимают. Надеюсь, всё будет хорошо — Николай Юрьевич поедет домой», — сказал Молтенинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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