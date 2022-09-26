ФА отдаст дань уважения первой чернокожей футболистке сборной Англии в матче с Германией

Футбольная ассоциация Англии будет чествовать первую чернокожую футболистку в истории национальной команды — Керри Дэвис, которой на данный момент исполнилось 60 лет. Как сообщает Daily Mail, церемония состоится в матче с Германией в рамках шестого тура Лиги наций УЕФА на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Дэвис дебютировала за сборную Англии в матче с Северной Ирландией, который был сыгран в 1982 году. Всего за национальную команду футболистка провела 82 встречи, в которых сумела забить 44 гола.

Напомним, встреча Англия — Германия состоится сегодня, 26 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. По итогам турнира команда «трёх львов» вылетела в Лигу В, заняв четвёртое место в группе 3. Соперниками подопечных Гарета Саутгейта были сборные Венгрии, Германии и Италии.

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