Спортдиректор «Крыльев» высказался о возможном переходе Ломаева в «Зенит»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал слухи об интересе к голкиперу Ивану Ломаеву со стороны «Спартака» и «Зенита».

«Мы летом переподписали контракты со всеми нашими лидерами. Им всем очень нравится в Самаре, они успели полюбить и город, и болельщиков, и стадион. Все сконцентрированы только на «Крыльях». Но понятно, что, если завтра придёт «Зенит» или другой топ-клуб и сделает предложение, мы его рассмотрим. Все хотят попробовать себя в топ-клубах. Но мы делаем всё, чтобы ребята как можно дольше оставались у нас. Все условия для этого есть, важно, что губернатор Дмитрий Азаров максимально вовлечён в дела клуба и у «Крыльев» есть всё необходимое.



У «Зенита» есть свои списки. Но мы думаем о себе, а не о «Зените». Ломаев на данный момент — игрок «Крыльев», и мы надеемся, что он ещё долго будет приносить пользу нашей команде. С другой стороны, если игрок вызывается в сборную и получает предложения от больших клубов, значит, мы правильно работаем и развиваемся. В «Крыльях» ребята прогрессируют. Ваня Сергеев перешёл в «Зенит» в 26 лет. Он переехал в Петербург, работает в топ-клубе, стал чемпионом России», — сказал Корниленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Сергеем Корниленко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.