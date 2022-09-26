Лука Тони — о Влаховиче: чтобы стать великим форвардом, надо вести команду за собой

Бывший футболист сборной Италии Лука Тони прокомментировал важность фигуры нападающего в команде, а также высказался о форварде туринского «Ювентуса» Душане Влаховиче.
«Центральный нападающий — это игрок, на которого больше всего влияет командная игра. Но даже в трудную минуту он всегда может рискнуть вместо вас или же не может этого сделать, из-за чего в итоге будет страдать. В конце концов, он «убийца» внутри штрафной площадки, поэтому вам нужно доставлять туда мяч, чтобы помочь ему, а это получается не всегда. В такой трудный момент он должен быть в состоянии взвалить команду на свои плечи. Влиятельный нападающий — это тот, кто может изменить ход встречи, даже если вся команда находится в отчаянии. Лучшие игроки — это те, кто может выиграть матч в одиночку. Влахович ещё очень молод, он в «Ювентусе» меньше года, ему только предстоит сделать свои шаги в карьере, но путь к тому, чтобы стать великим центрфорвардом, таков: взрослеть и вести команду за собой», — приводит слова Тони журналист Альфредо Педулла.
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