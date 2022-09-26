Матч молодёжных сборных Франции и Польши был прерван из-за потасовки на поле

Финал молодёжного турнира Lafarge Foot Avenir U18 между сборными Франции и Польши был прерван из-за возникшей на поле потасовки. При счёте 3:2 в пользу поляков французский игрок Дарнелл Байл ударил соперника головой в лицо, после чего футболисты обеих команд накинулись друг на друга. По итогам стычки нарушитель получил красную, которая стала для французской команды четвёртой по ходу встречи.
Потасовка сборных Франции и Польши в финале молодёжного турнира:
«Для некоторых может не быть возвращения в сборную Франции, потому что они должны научиться некоторым вещам в жизни. Я накажу игроков, которые плохо себя вели», — цитирует слова главного тренера сборной Франции Бернара Диомеда издание Extra.
Все четыре удаления футболистов сборной Франции произошли в течение 20 минут второго тайма. Когда судье пришлось удалять с поля четвёртого футболиста, он решил закончить встречу за 13 минут до конца основного времени.
- 26 сентября 2022
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