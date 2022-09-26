Экс-директор «Чертаново» Ларин сообщил о переносе оглашения приговора с 27 на 28 сентября

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил о переносе оглашения приговора по его делу.

«Оглашение приговора переносится на 28 сентября — начнётся в 9:00», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, Николая Ларина обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, Николай специально завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование. Сам функционер неоднократно заявлял, что обвинения в его адрес несправедливы. Ранее состоялось заседание суда по делу Ларина, на котором функционера поддержал ряд известных футболистов, воспитанников академии «Чертаново».



Ларин занимал пост генерального директора академии «Чертаново» и работал в клубе на протяжении 13 лет. На данный момент «Чертаново» выступает во Второй лиге России.