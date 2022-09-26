Джон Стоунз получил травму во время матча Лиги наций УЕФА Англия — Германия

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии принимает национальную команду Германии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 54-й минуте встречи счёт в пользу гостей — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Германия.



В первом тайме встречи защитник сборной Англии Джон Стоунз получил травму. Футболист не смог продолжить игру и был заменён на 37-й минуте матча. Вместо Стоунза на поле вышел защитник Кайл Уолкер.

Сборная Германии набрала шесть очков в пяти матчах и занимает третье место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Англия (2) — на последнем, четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются национальные команды Венгрии (10) и Италии (8).