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Сборная Италии обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА

Сборная Италии обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Венгрии принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий национальной команды Италии Джакомо Распадори.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

На 52-й минуте итальянский защитник Федерико Димарко упрочил преимущество гостей в счёте.

Таким образом, сборная Италии вышла в стадию плей-офф Лиги наций УЕФА, а Венгрия сохранила место в Лиге А, заняв второе место в турнирной таблице группы 3. Соперниками команд по группе являются сборные Германии и Англии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 6-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 2
Италия
0:1 Распадори – 27'   0:2 Димарко – 52'
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