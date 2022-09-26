Сборная Италии обыграла Венгрию и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Венгрии принимала национальную команду Италии. Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 27-й минуте встречи счёт открыл нападающий национальной команды Италии Джакомо Распадори.

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На 52-й минуте итальянский защитник Федерико Димарко упрочил преимущество гостей в счёте.

Таким образом, сборная Италии вышла в стадию плей-офф Лиги наций УЕФА, а Венгрия сохранила место в Лиге А, заняв второе место в турнирной таблице группы 3. Соперниками команд по группе являются сборные Германии и Англии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.