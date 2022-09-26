Сборные Англии и Германии не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась ничьей со счётом 3:3.



На 52-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, успешно реализовавший пенальти.

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На 67-й минуте хавбек Кай Хаверц упрочил преимущество немецкой команды в счёте.

Через 5 минут защитник сборной Англии Люк Шоу сократил отставание хозяев.

На 75-й минуте английский полузащитник Мэйсон Маунт сравнял счёт.

На 83-й минуте форвард Гарри Кейн вывел хозяев вперёд.

В концовке матча дубль оформил Хаверц.

Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.