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Сборные Англии и Германии не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Англии и Германии не выявили победителя в матче Лиги наций УЕФА
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В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Англии принимала национальную команду Германии. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась ничьей со счётом 3:3.

На 52-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган, успешно реализовавший пенальти.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

На 67-й минуте хавбек Кай Хаверц упрочил преимущество немецкой команды в счёте.

Через 5 минут защитник сборной Англии Люк Шоу сократил отставание хозяев.

На 75-й минуте английский полузащитник Мэйсон Маунт сравнял счёт.

На 83-й минуте форвард Гарри Кейн вывел хозяев вперёд.

В концовке матча дубль оформил Хаверц.

Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 6-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 3
Германия
0:1 Гюндоган – 52' (пен)   0:2 Хаверц – 67'   1:2 Шоу – 72'   2:2 Маунт – 75'   3:2 Кейн – 83' (пен)   3:3 Хаверц – 87'
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