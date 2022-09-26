Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Румыния разгромила Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций, но вылетела в Лигу С

Румыния разгромила Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций, но вылетела в Лигу С
Комментарии

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Румынии принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Встреча прошла на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Голы в составе сборной Румынии забили футболисты Деннис Ман, Андрей Рациу и Георге Пушкаш, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за Боснию и Герцеговину забил нападающий Эдин Джеко.

Несмотря на победу, сборная Румынии заняла четвёртое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В и вылетела в Лигу С. Национальная команда Боснии и Герцеговины ранее досрочно вышла в Лигу А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 6-й тур
26 сентября 2022, понедельник. 21:45 МСК
Румыния
Окончен
4 : 1
Босния и Герцеговина
1:0 Ман – 38'   2:0 Пушкаш – 73'   2:1 Джеко – 77'   3:1 Рациу – 79'   4:1 Пушкаш – 86'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022