Румыния разгромила Боснию и Герцеговину в матче Лиги наций, но вылетела в Лигу С

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Румынии принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Встреча прошла на стадионе «Гиулешти — Валентин Станеску» в Бухаресте (Румыния) и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Голы в составе сборной Румынии забили футболисты Деннис Ман, Андрей Рациу и Георге Пушкаш, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол за Боснию и Герцеговину забил нападающий Эдин Джеко.



Несмотря на победу, сборная Румынии заняла четвёртое место в турнирной таблице группы 3 Лиги В и вылетела в Лигу С. Национальная команда Боснии и Герцеговины ранее досрочно вышла в Лигу А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.