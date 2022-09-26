Финляндия уверенно переиграла Черногорию в матче Лиги наций

Сегодня, 26 сентября, состоялся матч шестого тура Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Черногории и Финляндии. Встреча проходила на стадионе «Под Горицом» в Подгорице, Черногории. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 мск.



Хозяева очень неудачно начали встречи. Защитник черногорцев Жарко Томашевич на 17-й минуте получил вторую жёлтую карточку (первую получил на 9-й минуте) и поле покинул, оставив свою команду играть практически весь матч в меньшинстве. Численным большинством финны смогли воспользоваться лишь во второй половине игры. На 47-й минуте Оливер Антман вывел гостей вперёд после передачи Теэму Пукки.

Лига наций. Черногория — Финляндия. 0:1, Оливер Антман

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На 53-й минуте Беньямин Кялльман укрепил преимущество своей команды.

Лига наций. Черногория — Финляндия. 0:2, Беньямин Кялльман

Финальный свисток арбитра оповестил о победе Финляндии со счётом 2:0.