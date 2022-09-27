Маттеус: у сборной Англии проблема с вратарской позицией

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус высказался о сборной Англии в преддверии чемпионата мира в Катаре, а также назвал, по его мнению, самую слабую позицию в составе команды Гарета Саутгейта.

«Я начал следить за чемпионатами мира в 1966 году. Когда вы смотрите на имена игроков, Англия видится одним из фаворитов чемпионата мира. У Англии и Франции могло бы быть по три первые команды. Четвертое место в России, финал Евро — они очень близки к завоеванию титула после 1966 года. Но, возможно, у них проблема с вратарской позицией. У них нет такого вратаря, как у Германии. Это может стать большой проблемой. На чемпионате мира вам нужен каждый игрок», — сказал Маттеус в интервью британскому изданию The Telegraph.

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