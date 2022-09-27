Гарри Кейн: сборная Англии в матче с Германией продемонстрировала характер и жажду борьбы

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Германии (3:3).



«В этот раз всё было намного лучше. Думаю, в матче с Германией мы играли действительно хорошо. Нам не повезло, мы уступали со счётом 0:2, но причиной тому были ошибка и отличный гол соперника с края штрафной площади.



Мы отлично постарались, чтобы остаться в игре, вернуться в неё, но затем, к сожалению, допустили ещё одну ошибку. Мы продемонстрировали характер и жажду борьбы. Мы не одержали победу, но можем гордиться тем, что сделали. Это хороший знак перед чемпионатом мира. Я горжусь ребятами. Теперь есть время подготовиться к мундиалю», — приводит слова Кейна Channel 4.

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