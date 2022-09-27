Люк Шоу: когда сборная Англии проигрывала Германии 0:2, казалось, что весь мир против нас

Защитник сборной Англии Люк Шоу прокомментировал результат матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Германией (3:3).



«Когда мы проигрывали со счётом 0:2, казалось, что весь мир против нас. Последнее время команда и тренер находились под пристальным вниманием общественности. Мы показали характер, который был у нас, как у команды. В такой ситуации было легко сдаться, но мы показали, какая мы команда и насколько хороши мы можем быть», — приводит слова Шоу пресс-служба УЕФА.

Ранее сборная Англии досрочно вылетела в Лигу В. Национальная команда Германии завершила групповой этап на третьем месте в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции, которая заняла в своей группе третье место и, соответственно, не сможет защитить титул.